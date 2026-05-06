Стрикленд назвал Чимаева "чертовым террористом"

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд считает, что его медийность положительно скажется на гонораре его соперника и действующего обладателя титула Хамзата Чимаева.

«Шапито продаёт билеты… Слаба богу, у UFC есть я. Представим, что я бы не получил бой, а его получил Нассурдин [Имавов]… Кому было бы дело до двух идиотов? Всем плевать. Вы бы хотели увидеть бой Нассурдина и Чимаева? Нет, чёрт возьми. Возрадуйся, Чимаев, я приношу тебе деньги, ты, чёртов террорист», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Напомним, поединок Чимаев – Стрикленд состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию.