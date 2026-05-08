Глава UFC Уайт рассказал, когда Макгрегор может провести бой

Глава UFC Дэйна Уайт рассчитывает на то, что бывший чемпион промоушена Конор Макгрегор проведет свой следующий бой летом 2026 года.

— У нас отличные отношения с Конором. Я абсолютно уверен, что он проведет бой в этом году. Я абсолютно уверен, что мы подготовим Конора к поединку. Он тренируется — есть видеозаписи его тренировок прямо сейчас… Конор проведет бой этим летом, — сказал Уайт в подкасте Джима Роума.

Макгрегору 37 лет. Последний поединок ирландца состоялся в июле 2021 года, тогда на UFC 264 он досрочно проиграл американцу Дастину Порье. На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в двух весовых категориях.