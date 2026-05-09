Американский боец ММА рассказал об отношении ко Дню Победы

Американский боец ММА Джефф Монсон рассказал об отношении ко Дню Победы. Его слова приводит РИА Новости.

«9 Мая — самый большой праздник в России и во всем мире. В этот день мы чтим память о том, как Советский Союз спас мир от фашизма. 27 миллионов людей отдали свои жизни, защищая весь мир от фашизма, поэтому мы никогда не забудем этот день», — сказал Монсон.

Также боец и депутат Курултая Республики Башкортостан рассказал, как он однажды побывал на военном параде на Красной площади. «Однажды я был на Красной площади в качестве гостя, наблюдал за прекрасным парадом, за танками и ракетами, за военными, проходящими маршем. Это была прекрасная церемония, которая символизировала победу», — отметил Монсон.

Ранее Монсон сравнил уровень жизни в России и США.

«Когда я жил в Америке, был намного богаче. У меня был дом, машина, две машины, было больше денег, я был очень обеспечен финансово», — заявил Монсон.

