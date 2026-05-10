Чимаев сенсационно проиграл Стрикленду и лишился пояса чемпиона UFC

Американец Шон Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

В главном поединке турнира UFC 328 в Ньюарке, который прошел минувшей ночью, встречались обладатель чемпионского пояса Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, и американец Шон Стрикленд.

Перед поединком бойцы от души поупражнялись в словесных битвах, пообещав нанести друг другу мучительное поражение. А на дуэли взглядов Чимаев не смог сдержаться и ударил своего визави ногой.

В первом раунде Чимаеву удалось перевести оппонента в партер, но добиться досрочной победы он так и не смог. Стрикленд вытерпел, а уже во втором раунде сумел остановить пару проходов чемпиона.

Оставшаяся часть боя, состоявшего из пяти раундов, прошла в стойке и без явного преимущества одного из бойцов. Но Стрикленд нанес чуть больше ударов, что в итоге убедило двух из трех судей отдать ему победу со счетом 48:47. Третий признал победу Чимаева - 48:47.

32-летний Чимаев потерпел первое в карьере поражение и лишился титула чемпиона в среднем весе.