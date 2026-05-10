Стрикленд прокомментировал желание Чимаева подняться в полутяжёлый вес

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд прокомментировал желание своего бывшего соперника Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, перейти в полутяжёлый вес. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Думаю, ему стоит это сделать, потому что весогонка тебя убивает. Поднимайся в полутяжёлый вес и наслаждайся. Там конкуренции меньше», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.