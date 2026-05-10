Российский боец UFC вышел на бой в США под «Катюшу»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков вышел на поединок против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты в Ньюарке в США под песню «Катюша».

Спортсмен вышел на бой с российским триколором и под ремикс композиции «Катюша». Зрители во время первого раунда скандировали фамилию российского бойца.

Александру Волкову 37 лет, с 39 победами и 11 поражениями в ММА он идет вторым в рейтинге тяжеловесов UFC. У 34-летнего Кортес-Акосты 17 побед при двух поражениях. Он располагается на пятом месте в рейтинге UFC.

9 июня прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил турнир UFC, на котором прозвучала песня «Широка река» российской певицы Надежды Кадышевой. Под эту композицию на ринг вышел боец смешанных единоборств в тяжелом весе Сергей Спивак, известный под прозвищем Полярный Медведь.

