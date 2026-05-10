Чимаев сделал важную просьбу главе UFC после поражения
Боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сделал важную просьбу главе UFC Дане Уайту после поражения от американца Шона Стрикленда.
Об этом сообщается на Youtube-канале UFC.
«После боя Хамзат сказал мне: "Хочу подняться. Больше не желаю выступать в этой весовой категории". Это захватывает», – сказал Уайт.
Ранее Чимаев проиграл американцу Шону Стрикленду в главном поединке турнира UFC 328, проходившего в Ньюарке (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Таким образом, Чимаев потерпел первое поражение в карьере и лишился титула чемпиона UFC в среднем весе, которым владел до этого.
До боя соперники конфликтовали. Во время дуэли взглядов перед поединком Чимаев ударил Стрикленда ногой. Охранники разняли бойцов и вывели со сцены.
