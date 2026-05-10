Александр Волков раскритиковал UFC за продвижение ударников

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков после победы над представителем Доминиканской республики Вальдо Кортес-Акостой раскритиковал бойцов UFC в категории до 120 кг, полагающихся только на нокаутирующую силу.

«UFC просто [продолжает продвигать] ударников. Посмотрите на тяжёлый вес: все полагаются только на один нокаутирующий удар. Джош Хокит такой же. Мне это не нравится, я больше за боевые искусства, за то, как стать лучшим бойцом и совершенствовать свои навыки», — сказал Волков на пресс-конференции.

Для Драго эта победа стала второй кряду. В предыдущем бою он одолел Жаилтона Алмейду раздельным судейским решением.