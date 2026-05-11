Российский тяжеловес Джефф Монсон в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что согласен с решением судей отдать победу американцу Шону Стриклэнду в бою против представителя ОАЭ Хамзата Чимаева.
В субботу Чимаев не сумел защитить титул чемпиона UFC в среднем весе, уступив раздельным решением судей Стриклэнду в Ньюарке (США). Для Чимаева это первое поражение за карьеру в MMA после 15 побед подряд.
— Я думаю, что титульный бой между Стриклэндом и Чимаевым был не таким захватывающим, как мог бы быть, и думаю, причина в том, что Чимаеву пришлось сильно сбросить вес. Поэтому реванша не будет. Я согласен с решением рефери. Хотя бой был близким, и я думаю, что Чимаев покажет себя лучше в более тяжелой весовой категории, — сказал Монсон «Матч ТВ».
Монсон: «Согласен с победой Стриклэнда в бою с Чимаевым. Думаю, реванша не будет»
