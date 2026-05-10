Стало известно, как себя чувствует Чимаев после боя со Стриклендом

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев после поражения от Шона Стрикленда чувствует себя нормально и не имеет проблем со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС менеджер бойца Махди Шаммас.

Чимаев потерпел поражение раздельным решением судей, лишившись чемпионского пояса. Позже на пресс-конференции глава организации Дэйна Уайт сообщил, что боец заявил ему о намерении перейти в полутяжёлый вес.

«Хамзат в порядке. Скоро он вернется», — сказал Шаммас.

32-летнему Чимаеву это поражение стало первым в карьере в смешанных единоборствах. На его счету также 15 побед. Титул он завоевал в августе 2025 года, одолев южноафриканца Дрикуса дю Плесси, после чего провёл первую защиту чемпионского пояса.

Ранее Хамзат Чимаев заявил, что намерен продолжать карьеру в смешанных единоборствах, но готов рассмотреть возможность боксёрского поединка с ирландцем Конором Макгрегором, если такой вариант будет предложен.