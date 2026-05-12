Бой Чимаева со Стриклендом могли отменить

Поединок между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоялся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), мог быть отменен из-за проблем с весогонкой у бойца, представляющего ОАЭ. Об этом ТАСС сообщил брат Чимаева Артур.

Как ранее сообщал ТАСС, Чимаев 10 мая проиграл Стрикленду раздельным решением судей на турнире UFC 328 и не смог защитить титул чемпиона организации в среднем весе.

"Стоял вопрос, отменять ли бой, - сказал собеседник агентства. - Были проблемы во время сгонки веса, когда оставалось 1,2 кг, организм остановился. И после взвешивания состояние было ужасное. Хамзат готовился на бой в категории до 93 кг (против Прохазки), ему предложили поединок в 84 кг, и он принял бой".

Чимаеву 32 года, он потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 15 побед. Он завоевал титул в августе 2025 года благодаря победе над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и провел первую защиту чемпионского пояса.