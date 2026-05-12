Чимаев опустился в рейтинге лучших бойцов UFC

Обновился рейтинг лучших бойцов промоушена UFC вне зависимости от весовой категории.

Бывший чемпион в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, опустился на семь позиций после поражения в поединке с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):

1. Ислам Махачев (Россия);

2. Илия Топурия (Грузия);

3. Алекс Волкановски (Австралия);

4. Алекс Перейра (Бразилия);

5. Пётр Ян (Россия);

6. Том Аспиналл (Великобритания);

7. Мераб Двалишвили (Грузия);

7. Шон Стрикленд (США);

9. Джошуа Ван (США);

10. Хамзат Чимаев (ОАЭ).