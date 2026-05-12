Чимаев опустился в рейтинге лучших бойцов UFC

Чимаев опустился на семь строчек в рейтинге лучших бойцов UFC после первого поражения
Обновился рейтинг лучших бойцов промоушена UFC вне зависимости от весовой категории.
Бывший чемпион в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, опустился на семь позиций после поражения в поединке с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).
Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):
1. Ислам Махачев (Россия);
2. Илия Топурия (Грузия);
3. Алекс Волкановски (Австралия);
4. Алекс Перейра (Бразилия);
5. Пётр Ян (Россия);
6. Том Аспиналл (Великобритания);
7. Мераб Двалишвили (Грузия);
7. Шон Стрикленд (США);
9. Джошуа Ван (США);
10. Хамзат Чимаев (ОАЭ).
