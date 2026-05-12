World Boxing сняла все санкции с белорусских спортсменов

Исполнительный совет World Boxing принял решение снять все ограничения с белорусских спортсменов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

Это решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который 7 мая 2026 года отменил все запреты для белорусских атлетов. Теперь белорусские боксеры смогут участвовать в международных соревнованиях под своей национальной символикой, а не в нейтральном статусе, как это было ранее.

В то же время российские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом. Это связано с тем, что МОК сохранил ограничения для российских атлетов, и они должны проходить специальные проверки для участия в турнирах.

World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA).