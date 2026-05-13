Экс-чемпион UFC прокомментировал поражение Чимаева в бою со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Это был очень близкий бой. Победа могла уйти в любую сторону. Я считаю, что решение было правильным и Стрикленд выиграл последний раунд. Он заслужил победу, несмотря на то что всё было близко. Он сделал всё необходимое для победы, и я не могу дождаться того, что произойдёт с Хамзатом. Поднимется ли он в весе или останется в 84 кг?» — приводит слова Сен-Пьера издание MMAJunkie.