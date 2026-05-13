Французский блогер приехал в Дагестан после троллинга фанатов Махачева

Французский блогер и модель Маттео Синет приехал в Дагестан, поддавшись на троллинг в соцсетях. Пользователи под некоторыми его постами с распаковками косметических средств и преображениями писали знаменитую фразу чемпиона UFC Ислама Махачева: «Отправьте его на два-три года в Дагестан и забудьте».

Синет принял вызов. По прибытии в республику его обрили налысо, и теперь он проводит время на тренировках и в спаррингах с местными борцами, обещая опубликовать полноценное видео с поездки.

Фраза Махачева стала вирусным мемом ещё в 2025 году после интервью с Даниэлем Кормье и запустила целый тренд мужских преображений.