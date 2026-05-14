Бой Михайлова на турнире Ural FC 12 отменен

Бой россиянина Никиты Михайлова с Руслана Касымалы Уулу на турнире Ural FC 12 отменен из‑за серьезного перевеса у бойца из Кыргызстана, сообщает пресс‑служба организации.

Бой в легчайшем весе (до 61 кг) между Михайловым и Касымалы Уулу должен был стать соглавным на турнире Ural FC 12, который состоится в пятницу в Москве.

— В связи с грубым нарушением регламента и серьёзным превышением лимита весовой категории (перевес более 4 кг) боец Руслан Касымалы Уулу был дисквалифицирован, а его поединок против Никиты Михайлова на завтрашнем турнире отменён. К сожалению, Никита остаётся без соперника и также выбывает из карда, — говорится в заявлении Ural FC.

Сам Михайлов прокомментировал отмену боя следующим образом:

— Сопернику был предложен ряд условий, чтобы бой состоялся. Но он отказался. Мы не отчаиваемся — идем дальше. Значит, на все воля божья. Хочу поблагодарить своих спарринг‑партнеров и тренеров. Была проделана колоссальная работа. Мы не останавливаемся. Буквально сегодня встретимся с менеджерами и обговорим дальнейшие действия — я хочу провести поединок как можно скорее. Надеюсь, это удастся сделать в ближайший месяц‑полтора.

Турнир Ural FC 12 возглавит бой в тяжелом весе между россиянами Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко.

В прямом эфире турнир Ural FC 12 покажет телеканал «Матч! Боец», начало трансляции в пятницу в 19:30 мск.