Боец Монсон отказался смотреть международные соревнования без россиян

Получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон заявил, что не будет смотреть международные соревнования, пока российских спортсменов не допустят с флагом и гимном, передает РИА Новости.

«Я разочарован тем, что происходит сейчас в мировом спорте. Это абсолютно нелепо и лицемерно. Я не буду смотреть, читать и следить за Олимпийскими играми и другими спортивными мероприятиями, пока всем атлетам не будет разрешено участвовать в соревнованиях», — сказал Монсон.

7 мая МОК указал, что больше не рекомендует вводить ограничение на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в организации пока не собираются действовать аналогичным способом в отношении представителей России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.