Монсон планирует подраться с Емельяненко в Мариуполе

Бой по правилам ММА между Джеффом Монсоном и Иваном Емельяненко планируется провести в Мариуполе до конца 2026 года. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Монсон и Емельяненко ведут переговоры о бое по правилам ММА.

"Бой должен пройти до конца года. Планируем, что он пройдет в Мариуполе. Идут переговоры", - сказал Монсон.

55-летний Монсон ранее объявлял о завершении карьеры. Он является депутатом курултая Республики Башкортостан. На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА.

Иван Емельяненко является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко. За свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах и боксе. Ранее он победил Максима Щербакова в первом поединке после выхода из тюрьмы.