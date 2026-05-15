IBF может лишить Усика титула

Международная боксёрская федерация объявила условия, на которых украинец Александр Усик сохранит титул чемпиона в тяжёлом весе в бою против нидерландца Рико Верхувена.

Если Усик проиграет 23 мая, пояс IBF в супертяжёлом весе будет немедленно объявлен вакантным. Верхувен при этом не сможет завоевать титул — в случае победы украинца защита будет засчитана как успешная. WBA ранее приняла аналогичное решение: титул останется у Усика при победе, но Верхувен не сможет его получить.

После боя с Верхувеном Усик будет обязан провести обязательную защиту IBF в течение 180 дней. Ранее WBC также санкционировала поединок, и промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что Усика лишат пояса, если он не выполнит обязательств перед обязательным претендентом Агитом Кабайелом.

Бой Усик — Верхувен возглавит кард Glory in Giza в Египте.