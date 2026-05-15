Боец ММА погиб, спасая тонущих детей

Боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе отдела внутренних дел Иссык-Кульского района.

— Четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже в селе Бактуу-Долоноту. Одна из них во время купания в озере начала тонуть. Медет Жээналиев с другом поспешили на помощь. Девушку спасли, но сам Жээналиев погиб, — цитирует РИА Новости пресс-службу.

По данным МЧС, тело спортсмена обнаружили на следующий день после происшествия. Позже его передали родственникам.

Жээналиев был профессиональным бойцом смешанных единоборств и выступал в легкой и полусредней весовых категориях. Спортсмену было 30 лет. Активную карьеру он вел с 2017 по 2019 год. За это время Жээналиев провел четыре поединка и выступал на турнирах Gorilla Fighting Championships, M-1 Global и FightPro.

Ранее бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула во время соревнований Ironman Texas в США. Инцидент произошел 18 апреля во время трехкилометрового заплыва в озере Вудлендс в Техасе, который является первым этапом Ironman. 38-летняя спортсменка пропала под водой около 06:00 по местному времени, спасатели нашли ее тело на глубине примерно трех метров.