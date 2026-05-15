Ронда Роузи ответила на обвинения Чимаева

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи ответила тем, кто обвиняет её в неблагодарности по отношению к UFC, в том числе бывшему чемпиону организации в среднем весе Хамзату Чимаеву.

«Я бесконечно обязана Дане [Уайту] и [Фрэнку и Лоренцо] Фертиттам, и вы скорее увидите меня мёртвой, чем услышите, как я говорю о них что-то плохое. Но моя преданность — им, а не компании, которую они продали. И я ничего не должна чёртовому UFC. А этот ****** Линкольн c заячьей губой просто бесится, потому что на его пресс-конференции люди спрашивают обо мне и моём бое, потому что никому нет дела до его беспомощной борцовской возни. Люди не могут перестать говорить об этом бое, потому что кард настолько звёздный, и они действительно взволнованы увидеть мой поединок, потому что, в отличие от этого кумквата, у меня стопроцентный показатель финишей», — заявила Роузи на пресс-конференции MVP.