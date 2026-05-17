UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора

Конор Макгрегор официально вернётся в UFC. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт. Ирландец подерётся 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena против Макса Холоуэя.

© Чемпионат.com

Бой будет проходить в полусреднем весе. Для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 кг.

Последний бой ирландец провёл летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон. Холлоуэй в марте этого года на UFC 326 проиграл единогласным решением Чарльзу Оливейре.

Напомним, это будет второй их очный поединок. Впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году. Тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей.