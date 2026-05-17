Нганну нокаутировал Линса на турнире MVP и бросил вызов Джонсу

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну одержал победу над бразильцем Филипе Линсом на турнире лиги MVP в Лос‑Анджелесе (США).

Бой тяжеловесов завершился в первом раунде.

Нганну нокаутировал оппонента.

После победы Франсис бросил вызов еще одному экс‑чемпиону UFC Джону Джонсу, который ответил, что согласится, если сможет разорвать действующий контракт с UFC.

В активе 39‑летнего Нганну теперь 19 побед при трех поражениях. У 40‑летнего Линса 18 побед и шесть поражений.