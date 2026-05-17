Нганну резко высказался о том, что Уайт объявил о возвращении Макгрегора во время его боя
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну резко отреагировал на то, что президент UFC Дана Уайт анонсировал бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем во время его поединка с экс-бойцом UFC бразильцем Филипе Линсом на турнире MVP.
Поединок завершился победой Хищника нокаутом в первом раунде.
«Чёрт возьми, а я какое имею отношение к этому? Мне что, нужно прервать свой бой и посмотреть, что там с [Даной] происходит? Мне плевать, братан. Давайте двигаться дальше, жизнь продолжается, я делаю своё дело, у меня всё хорошо, у меня нет проблем. Каждый может делать, что хочет», — приводит слова Нганну портал Bloody Elbow.