В команде Бивола прокомментировали информацию о переговорах с Бенавидесом

Эдди Хирн, промоутер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), подтвердил старт переговоров о поединке россиянина с непобеждённым чемпионом в трёх дивизионах американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Мы общались с Луисом Декубасом и PBC (представителями Бенавидеса. – Прим. «Чемпионата»). Это большой, очень большой бой. Очевидно, Дмитрию нужно победить 30 мая. Дмитрий хочет выступать в больших боях. Он не хочет драться с такими парнями, как Айферт, обязательный претендент. Ему нужны большие бои, и Бивол – Бенавидес — это тот поединок, который нужно устроить», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.