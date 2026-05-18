Рамазан Эмеев снялся с боя со Шлеменко

Бывший боец UFC россиянин Рамазан Эмеев снялся с поединка с экс-чемпионом Bellator соотечественником Александром Шлеменко, который должен был состояться 19 июня на турнире ACA 204 в Омске. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Новым соперником Шлеменко стал болгарин Никола Дипчиков.

Николе Дипчикову 42 года. Уроженец Болгарии дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году. Выступал в таких организациях, как M-1 Challenge и ACA. Всего на его счету в ACA 11 побед и восемь поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на турнире ACA 203, Дипчиков проиграл единогласным судейским решением россиянину Ибрагиму Магомедову.