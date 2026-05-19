Емельяненко откроет чемпионат России по ММА

Глава Союза ММА России Сергей Фатеев, почетный президент организации Федор Емельяненко и чемпион лиги PFL Вадим Немков откроют чемпионат страны по ММА в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в Союзе ММА России.

"Сергей Фатеев, Федор Емельяненко и Вадим Немков откроют чемпионат России по ММА 21 мая в Сочи", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут с 21 по 23 мая.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация ММА (IMMAF) допустила российских юниоров до выступления на соревнованиях с флагом и гимном страны.