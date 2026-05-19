Бывший боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что у него отказывают ноги, передает Sport24.

«У меня невралгия. Ты в голове шагаешь и делаешь шаг, а я шагаю, но нога остается на месте. У тебя сигнал сразу идет из головы в ногу, а у меня путается. У меня то воспалится и ноги откажут, то полегче себя чувствую», — сказал Емельяненко.

Также Емельяненко заявил, что скоро будет ходить без палочки.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе спортсмена 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.