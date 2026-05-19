Брок Леснар неожиданно возобновил карьеру в реслинге

48-летний американский американский рестлер, а также бывший боец смешанного стиля, борец и игрок в американский футбол Брок Леснар в ночь на 19 мая неожиданно вернулся в промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) на еженедельное шоу Raw после того, как 20 апреля на шоу WrestleMania 42 ушёл из спорта.

Нигерийский рестлер Оба Феми, который и победил Леснара в апреле, после поединка с Броком стал проводить еженедельные открытые вызовы, быстрая уничтожая своих оппонентов.

В сегодняшнем шоу он опять направлялся на ринг, чтобы сразиться с желающим, но во время его выхода на ринг на него напал Леснар, который провёл несколько своих фирменных приёмов «Ф5.