Анкалаев подписал контракт на следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что подписал контракт на следующий поединок.

«Контракт подписан. Скучаю по тому, чтобы сбивать людей с ног. Скоро увидимся», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 320 в октябре, Анкалаев проиграл техническим нокаутом в реванше с бразильцем Алексом Перейрой.