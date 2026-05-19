Умар Кремлёв хочет организовать боксёрский бой Джона Джонса

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал желание экс-чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Джона Джонса всерьёз перейти в бокс.

«Если речь идёт о возможном переходе Джона Джонса в бокс, нам такие истории интересны. Джонс в ринге против Даниэля Кормье или против Фрэнсиса Нганну, но уже по боксёрским правилам — это те бои, о которых говорят и которых ждут во всём мире. 27 июня Джон прилетает в Россию на турнир IBA Bare Knuckle, и, конечно, мы пообщаемся с ним лично. Важно понять, насколько серьёзны его планы попробовать себя в боксе. Если этот интерес окажется реальным, IBA сделает большое событие с его участием в России», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.