Пратес заявил, что следующий бой проведёт за титул Махачева

32-летний бразильский боец смешанных единоборств и бывший боец муай-тай Карлос Пратес, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории и занимающий второе место в рейтинге, заявил, что следующий свой бой в промоушене Даны Уайта он проведёт за титул в своём весе.

«Я поговорил с Даной и UFC после моего боя… Мы обсудили некоторые вещи, которые я не могу сказать, но я действительно думаю, что буду следующим [претендентом на титул]. Независимо от того, кто победит в бою Ислама [Махачева] и Иана Гарри, я буду следующим», — сказал Пратес на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

В своём последнем бою Карлос нокаутировал бывшего чемпиона дивизиона австралийца Джека Делла Маддалену.