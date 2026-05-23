Тренер Сланов дал прогноз на поединок Усика и Верхувена

Известный российский тренер по боксу Виталий Сланов дал прогноз на предстоящий бой за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние станет главным событием большого вечера бокса в Гизе (Египет), который пройдёт 23 мая.

«В чём я вижу шанс для кикбоксера? Чисто в ударной мощи. Он большой и сильный. Физически, наверное, сильнее Усика. И если Александр застоится в силу возраста или самоуверенности, то что-то может случиться. Но, думаю, в силу опыта этого не произойдёт. Если ничего неожиданного в первых раундах не произойдёт, то, думаю, во второй половине боя Усик победит досрочно. В процентном соотношении – 75 на 25 в пользу Усика. Единственный шанс Верхувена – одиночный удар, который сразу перерастёт в нокаут. Или потрясти несколько раз очень сильно, чтобы кондиции Усика пропали. А потом уже за счёт мощи можно пытаться добить. Других вариантов выиграть у такого классного боксёра я не вижу», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.