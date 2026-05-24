Боксер Верхувен подал официальный протест на остановку боя с Усиком

Боксер Рико Верхувен подал протест на результат поединка за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе против Александра Усика, который состоялся в Египте в ночь на 24 мая. Украинец защитил пояс техническим нокаутом в 11-м раунде, однако многие эксперты заподозрили организаторов в коррупции. О громком скандале в мире бокса расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Все бои проданы"

Оппоненты в поединке за титул WBC в тяжелом месте, который прошел среди пирамид в Гизе – представители разных миров. Украинец Александр Усик – один из самых прославленных представителей своего вида спорта и действующий обладатель пояса. Нидерландец Рико Верхувен – базовый кикбоксер, который проводил лишь второй боксерский бой в жизни (первый был аж 11 лет назад).

Такой кроссовер состоялся во многом случайно: в силу разных обстоятельств оба остались без соперников и в таких условиях быстро ударили по рукам на 12-раундовое противостояние. Для многих 39-летний украинец был безоговорочным фаворитом, однако с первых раундов стало ясно, что 37-летний нидерландец способен сотворить одну из самых мощных сенсаций в истории спорта.

Верхувен без страха шел в прессинг и регулярно прижимал Усика к канатам, не стесняясь избивать чемпиона. Украинец же долгое время выглядел на удивление пассивным, еле передвигаясь по рингу.

Усик начал понемногу оживать лишь ближе к концу второй половины поединка, однако, как казалось, многое к тому моменту он уже упустил. В трансляции регулярно показывали записки профильного журналиста Майка Коппинджера, согласно которым Верхувен вчистую размазывал оппонента: к 11-й трехминутке он отдал украинцу всего два раунда.

В том самом 11-м раунде Усик наконец нашел момент для мощнейшего удара в челюсть нидерландца, отправив того в нокдаун. От такого выстрела у него даже вылетела капа, но Верхувен не стал долго висеть на канатах и поднялся практически тут же. До перерыва к этому моменту было примерно 25 секунд, и когда украинец полетел проводить серию ударов, судья замахал руками то ли одновременно с гонгом, то ли уже после него, лишив Верхувена возможности перевести дух и выйти на финальный раунд. Нидерландец при этом не валился, а уверенно стоял на ногах, и о чем-то даже разговаривал с рефери.

Действующий чемпион в своей худшей версии защитил титул, а его оппонент после поединка рассказал в соцсетях, что подал протест на такой исход.

Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно.

В интервью Boxing News нидерландец подчеркнул, что когда к нему подошел судья, боксер "не находился в ауте или что-то в этом роде".

"Я смотрел на рефери и думал: "Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили". Для меня это было бессмысленно. Он должен это осознавать. Конечно, ошибки случаются, но рефери должен признать ее. Пересмотреть эпизод и сказать, что либо бой не состоялся, либо мы обращаемся к судейским запискам. А если обращаться к запискам, то я вел", – отметил спортсмен.

Однако здесь Верхувена ждал неприятный сюрприз: согласно опубликованным судейским запискам, сразу два арбитра из трех после 10 раундов насчитали ничью. Лишь у одного рефери Рико вел у Усика по очкам. Такие результаты вызвали в Сети как минимум недоумение.

"Это еще раз доказывает, что все бои проданы", "Реф, конечно, тот еще...комедия", "Если бы он (Усик. – Прим. ред.) проиграл, все бы начали ныть", "Договорняк предвещался заранее", "Проигрывать недобоксеру по очкам перед последним раундом, да еще и "левая" остановка – это, конечно, позорище", "Просто отдали бой без крови и каких-то жестких ударов Усику. Как бой это был позор", – написали разгневанные комментаторы.

В Сети бытует мнение, якобы организаторы сделали все, чтобы боксер-чемпион не лег на ринг в бою с тем, кто заглянул в этот вид спорта всего во второй раз в жизни. При этом популярна точка зрения, будто рефери решили поберечь Верхувена перед реваншем, о котором уже заговорили организаторы поединка в Гизе. Нередко зрители приплетали сюда и политику: с их точки зрения, бой был сыгран по такому сценарию, потому что не с руки украинцу терпеть сокрушительное поражение на глазах всего мира.

Правда, что так, что этак все это выглядит невообразимо далеко от честного спорта без политической и бизнес-составляющей.

"Самая безумная хрень, что я видел в жизни"

В экспертной среде тоже не стеснялись в формулировках по поводу чемпионского поединка Александра Усика. Степень жесткости высказываний будем постепенно выкручивать на максимум.

К примеру, бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа в одном из интервью лишь назвал ошибочным решение рефери остановить поединок. По его мнению, бой "однозначно" нужно было продолжать.

Боксер и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну отметил в своих соцсетях, что триумфатором этого поединка должен был быть Рико Верхувен.

"Чужаки" никогда не победят. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Но сегодня победителем был Рико", – написал боец.

А вот его бывший коллега по UFC Белал Мухаммад выступил в Сети куда более откровенно.

Бокс настолько коррумпирован.

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в интервью YouTube-каналу "Ушатайка" разгромил Александра Усика за проведенный поединок против кикбоксера Верхувена. По его мнению, судья в лице украинца "пытался спасти весь боксерский мир", но успехом это не увенчалось.

"Думаю, никто не мог подумать, каким Усик может быть беспомощным. Пахло жареным. Реально пахло жареным. Абсолютный чемпион мира после такого поединка, по идее, должен выкинуть все свои пояса в мусорку. Или повесить их на Рико и сказать: "Ты крутой чувак!" Я в шоке – не представлял, что Усик может быть таким беспомощным", – сказал Григорий Дрозд.

Не менее ярко в соцсетях выступил блогер и боксер Джейк Пол. Он честно признался, что поединок Усика и Верхувена – "самая безумная хрень", которую он когда-либо видел.

"Рико побеждает в каждом раунде, и в этот момент судья решает закончить бой. Это что, шутка? Я – самый большой фанат Усика, но ты проиграл, чувак. Уважение Рико, что надирал ему зад каждый раунд. Его просто обокрали", – подчеркнул Джейк Пол.

Правда, радикальные высказывания не разделил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. В беседе со "Спорт-Экспрессом" он заявил, что у арбитра были все основания закончить поединок.

Можно по-разному оценить концовку боя. Но все-таки судье лучше видно ситуацию. Верхувен пропустил много ударов. То, что он встал и сказал, что все нормально, это ничего не значит. У судьи были основания на остановку боя, даже за несколько секунд до конца. Он увидел, что голландец не готов был продолжать.

При этом экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис и вовсе призвал Александра Усика задуматься о завершении карьеры. По его словам, на ринг против Верхувена вышел уже не тот боксер, которого знал весь мир.

В то же время Бриедис предположил, что украинец мог "сохранять интригу" для болельщиков. Если он действительно прав, то, на мой взгляд, вместо саспенса в итоге получилась какая-то комедия. От которой, правда, фанатам этого вида спорта уже не до смеха.