Стрикленд сравнил Двалишвили с похотливым гоблином

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд потроллил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«Этот мужик похож на маленького похотливого гоблина. Если бы он был персонажем «Белоснежки», то был бы настоящим насильником… Шучу! Мераб — настоящий джентльмен, и я думаю, что однажды он встретит 18-летнюю девственницу, женится на ней, и у него будет прекрасная маленькая семья гномов», — приводит слова Стрикленда аккаунт Dovy в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.