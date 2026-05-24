Топурия хочет провести защиту титула UFC против Царукяна

Непобеждённый чемпион в лёгком весе Илия Топурия заинтересован в поединке с второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг Армана Царукяна в качестве одной из следующих защит титула. Как сообщает корреспондент ESPN Карлос Легаспи, это случится после боя против Джастина Гэтжи на турнире UFC в Белом доме.

«Он действительно хочет подраться с Арманом. Если у него будет одна защита титула, он хочет, чтобы следующим соперником стал именно Арман. На этом этапе это уже невозможно будет отрицать. Думаю, если Илия победит, следующая защита титула будет против Армана Царукяна, а потом посмотрим, что произойдёт дальше. Потому что есть ещё и амбиции подраться с Исламом Махачевым», — приводит слова Легаспи аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.