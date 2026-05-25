Дзюба собирается подраться по правилам ММА

Бывший игрок сборной России Артем Дзюба планирует принять участие в поединке по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил руководитель организации Fight Nights Камил Гаджиев.

«Ведем переговоры с Артёмом Дзюбой», — цитирует Гаджиева ТАСС.

По окончании сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги Дзюба заявил об уходе из тольяттинского «Акрона». В стыковых матчах команда смогла сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

После этого 37-летнй нападающий прокомментировал своё будущее. Он предположил, что продолжит профессиональную карьеру.