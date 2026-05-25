Макгрегор отказался подписывать новый контракт с UFC

Экс‑чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор отказался подписывать новый контракт с промоушеном, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

© Матч ТВ

Ранее UFC официально объявил о проведении поединка между экс‑чемпионами организации Макгрегором и Максом Холлоуэем. Бой в полусреднем весе состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас‑Вегасе (США).

После этого у 37‑летнего Макгрегора останется контракт с UFC еще на один бой.

— Конор возвращается, но с ним не продлили контракт. Они хотели, а он не хотел. У Конора осталось два боя. Этот состоится 11 июля, а затем, предположительно, еще один в первом или втором квартале 2027 года, — приводит слова Хельвани Bloody Elbow со ссылкой на подкаст Schein Time.

Макгрегор последний раз выходил в октагон летом 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно проиграл американцу Дастину Порье из‑за травмы. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.