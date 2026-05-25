Российские бойцы дебютируют в UFC поединком друг с другом

Российский боец Магомедрасул Гасанов дебютирует в UFC 25 июля на турнире в Абу-Даби. Информацию об этом сообщает телеграм-канал «Вестник MMA».

Соперником Гасанова, по данным источника, станет его соотечественник Абубакар Вагаев, также ни разу не участвовавший в боях под эгидой этого промоушена.

31-летний Магомедрасул Гасанов родился в Дагестане и начал свою карьеру в ММА в 2014 году. С 2019-го по 2026 год он выступал в лиге ACA, где завоевал пояс чемпиона в средней весовой категории (до 84 кг). 6 февраля он защитил этот титул в бою с Альбертом Туменовым, победив соперника единогласным решением судей. На данный момент в активе Гасанова 23 победы и два поражения.