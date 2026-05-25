Усик объяснил, почему бой с Верхувеном получился тяжелым

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал победу в поединке с голландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

«Парень сосредоточенный, хороший, подготовился… Если разбирать этот поединок… О нём вообще не было информации. О том, как он будет работать, что он будет делать… В кикбоксинге это одно, там и руки, и ноги, а в боксе у него один поединок и то там пару раундов. Не было никакой информации, чтобы разобрать. Иногда так бывает. Знаете, какое у меня ощущение? Когда ты на вершине чем-то занимаешься много лет, все думают: «Усик, он же чемпион мира, сейчас выйдет и первый раунд…» Нет, у парня хорошая концентрация была, тренер у него умный, дядька Тайсона Фьюри, Питер Фьюри. Тренер, который готовил Тайсона Фьюри к бою с Владимиром Кличко. Было непонятно, что он будет делать, какие моменты… Но какой итог? Победа, слава богу», — сказал Усик на пресс-конференции.