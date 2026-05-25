Чемпион мира и чемпион Европы примут участие в полуфиналах «Кубка Победы»

Чемпион мира Суров и чемпион Европы Саввин примут участие в полуфиналах «Кубка Победы‑2026» по боксу
Чемпион мира‑2025 Давид Суров, чемпион Европы‑2024 Эдуард Саввин, призёры чемпионата мира‑2025 Сергей Колденков, Евгений Кооль, Андрей Пегливанян выступят на втором этапе пятого розыгрыша Всероссийских соревнований «Кубок Победы‑2026».
Розыгрыш посвящен 81‑летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире «Бокс. Кубок Победы‑2026» принимают участие восемь команд: «Сибирь» (боксеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), «Кама» (Приволжский ФО), «Кубань» (Краснодарский край), «Ленинград» (Санкт Петербург и Северо‑Западный ФО), «Тула» (Центральный ФО), «Москва» (Москва), «Урал» (Уральский ФО) и «Ахмат» (Чеченская Республика).
Соревнования проходят в пяти весовых категориях (до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 92 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты. Составы на полуфиналы выглядят следующим образом:
«УРАЛ» — «КУБАНЬ»
До 57 кг: Семен Костюков (Сургут, «Урал») — Андрей Пегливанян (Сочи, «Кубань);
До 67 кг: Магомед Мамаев (Нижневартовск, «Урал) — Карен Соловьев (Сочи, «Кубань»);
До 71 кг: Алексей Кузин (Нижний Тагил, «Урал») — Евгений Кооль (Анапа, «Кубань»);
До 80 кг: Алмаз Дюсенбаев (Ишим, «Урал») — Абдулла Ибрагимов (Махачкала, «Кубань»);
Свыше 92 кг: Александр Дорофеев (Асбест, «Урал») — Давид Суров (Анапа, «Кубань»).
«КАМА» — «ЛЕНИНГРАД»
До 57 кг: Максим Чернышев (Ижевск, «Кама») — Эдуард Саввин (Санкт‑Петербург, «Ленинград»);
До 67 кг: Александр Суслов (Пермь, «Кама») — Глеб Литвиненко (Санкт‑Петербург, «Ленинград»);
До 71 кг: Феликс Халилов (Нижневартовск, «Кама») — Сергей Колденков (Санкт‑Петербург, «Ленинград»);
До 80 кг: Искандер Каражанов (Димитровград, «Кама») — Чеэрав Ашалаев (Буйнакск, «Ленинград»);
Свыше 92 кг: Абубакар‑Салах Муцелханов (Оренбург, «Кама») — Святослав Тетерин (Санкт‑Петербург, «Ленинград»).
Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Санкт‑Петербурге. Действующим чемпионом «Кубка Победы» является команда «Ленинград», до этого в финале побеждала «Тула», а по итогам первых двух розыгрышей первенствовала «Кама».
В прямом эфире противостояние «Кама» — «Ленинград» 27 мая покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции в 18:25 мск. А встречу «Урал» — «Кубань» покажет «Матч! Боец», начало трансляции в 16:00 мск.
