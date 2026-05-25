Названы гонорары Усика и Верхувена за поединок

Украинский боксер Александр Усик заработал 100 миллионов долларов за поединок с нидердандским спортсменом Рико Верхувеном. Гонорары назвало издание Panorama.

Верхувен получил за бой 15 миллионов. Это стало для него крупнейшим гонораром за всю карьеру.

24 мая Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив голландца Рико Верховена в 11-м раунде. Усик сперва отправил в нокдаун Верховена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.

Позднее Верхувен подал официальный протест на остановку поединка с Усиком. По его мнению, судьи либо должны признать бой несостоявшимся, либо отдать победу ему.