Выяснилось, как начались переговоры о бое Бивола и Айферта

Генеральный директор RCC Boxing Герман Титов рассказал, как шли переговоры о поединке Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта.

«Мы в начале года начали диалоги с менеджером Дмитрия Бивола — Вадимом Корниловым, возникла эта идея. Я переговорил с руководством РМК, и началась подготовка. В плане переговоров не сказать, что было тяжело: мы быстро все спорные вопросы убрали с командой соперника. Были вопросы по третьему титулу WBO, которым владеет Дмитрий. Но WBO не сняли санкции с России, но при этом оставили Дмитрия чемпионом», — передаёт слова Титова корреспондент «Совспорта» Иван Пермяков.

Бой между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом возглавит турнир, который пройдёт 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК Арене». На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которые сейчас принадлежат Биволу.