Бивол ответил, заинтересован ли в поединке с Махачевым

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, как относится к потенциальному боксёрскому поединку со звёздным MMA-бойцом Исламом Махачевым.

«Возможный бой с Исламом Махачевым? Если проводить много боёв, как Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор, а они будут заполнять все инфоповоды в боксе, то это не очень. А разбавлять такими боями бокс классно. Я на данном этапе рассматриваю только бокс, хочу оставить своё наследие в боксе и биться с боксёрами. Что касается будущего, не знаю, может, даже с каким-то актёром подерусь», — сказал Бивол на пресс-конференции.

30 мая в Екатеринбурге Бивол проведёт обязательную защиту с немцем Михаэлем Айфертом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.