Экс-промоутер Усика назвал свой счет в бою с Верхувеном

Александр Красюк, бывший промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал победу украинца в поединке с нидерландцем Рико Верхувеном.

«Отдал Усику три раунда. Да, счёт 7-3. Что думаю о судейских карточках? Я сделал пост в социальных сетях, мне кажется, что судьи были настолько впечатлены увиденным, что продолжали отдавать Усику раунды, которые он, на самом деле, проиграл или был очень близок к этому. Вот откуда взялся счёт 95-95. Судейство в профессиональном боксе — неточная вещь», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.