Бетербиев признался в антипатии к Биволу

Россиянин Артур Бетербиев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что не лучшим образом относится к соотечественнику Дмитрию Биволу как к человеку.

Бой Бивола с обязательным претендентом по версии IBF в полутяжелом весе Михаэлем Айфертом возглавит турнир RCC Boxing Promotions, который пройдет 30 мая в Екатеринбурге. Бивол владеет титулами WBA, WBO и IBF. В октябре 2024 года Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол взял реванш. Впоследствии Бивол отказался от пояса WBC, который теперь принадлежит Дэвиду Бенавидесу.

— В команде Бивола не раз заявляли, что после боя с Айфертом вернутся к вопросу о трилогии. Может ли Дмитрий выйти на поединок с мыслями, что это этап перед новой встречей с вами?

— Я не знаю, о чем он думает. Мне этот человек не нравится. Он не сдержал свое слово по отношению ко мне. Если мужчина дает слово — он обязан его сдержать, если, конечно, он настоящий мужчина. Я смотрю только на человеческие действия. Много всего произошло, чтобы я сформировал свое мнение о человеке, о его команде. И я не такой человек, который мимолетно меняет свое мнение. Что есть, то есть.

— Не очень хорошо смотреть за спину соперникам, но как вы отреагируете, если Бивол после боя с Айфертом встретится с кем‑то другим, например, с Бенавидесом?

— Он уже может делать, что хочет. Собственно, этим он и занимается. Хуже уже вряд ли можно что‑то сделать для его человеческой репутации.

— Если трилогия с Биволом так никогда и не состоится…?

— Пусть это останется на совести и репутации одного человека на всю его жизнь. Может и дальше бегать и уходить от боя, не сдерживать обещания. Только я не знаю, как он дальше смотрит людям в глаза после такого. Мою позицию по этому вопросу вы знаете. Я, в отличие от него, не прячусь за спинами других боксеров. У меня жизнь продолжается. Я работаю, ставлю перед собой цели и буду стараться их достигать. У меня в этом плане всё нормально, — сказал Бетербиев в интервью «Матч ТВ».