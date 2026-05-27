Вице-президент ACA оценил перспективы Гасанова в UFC

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал подписание экс-чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) россиянина Магомедрасула Гасанова в UFC.

«Всё будет зависеть от того, насколько UFC будут воспринимать Магомедрасула как ценный актив. Будут ли они вкладываться в него… Это вопрос их вовлеченности. Возможно, в Абу-Даби они сделают такой поединок [с Чимаевым]», — сказал Бадаев в интервью Камилу Гаджиеву.

Магомедрасулу Гасанову 31 год. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го по 2026-й выступал в ACA, где становился чемпионом в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету 23 победы и два поражения.