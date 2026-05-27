Топурия не включил россиян в топ величайших бойцов UFC

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия назвал величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале VicBlends.

Топ величайших бойцов в истории UFC, по мнению Топурии:

1. Джон Джонс.

2. Жорж Сен-Пьер.

3. Конор Макгрегор.

4. Андерсон Силва.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.