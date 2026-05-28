Топурия пообещал публично опозорить Царукяна

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия высказался о возможном поединке со вторым номером рейтинга дивизиона Арманом Царукяном. Испано-грузинский боец, сохраняющий непобеждённый рекорд 17–0, выступил с резкими заявлениями в адрес армянского соперника.

«Я опозорю его на глазах у всех, потому что я король в октагоне. Я говорил Арману, что сломаю ему челюсть в первом раунде. Он попытается перевести меня с самого начала боя. Когда он поймёт, что это не так легко, начнёт паниковать, и тогда я сломаю ему челюсть, бам! На глазах у всех его поклонников, у его семьи», — цитирует аккаунт KirmiziKoseMMA слова Топурии.

