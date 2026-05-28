Бивол хотел бы провести трилогию с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил в интервью «Матч ТВ», что хотел бы провести трилогию с соотечественником Артуром Бетербиевым, но пока реальной возможности для этого нет.

Бой Бивола с обязательным претендентом по версии IBF в полутяжелом весе Михаэлем Айфертом возглавит турнир RCC Boxing Promotions 30 мая в Екатеринбурге. Бивол владеет титулами WBA, WBO и IBF. В октябре 2024 года Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025‑го Бивол взял реванш. Впоследствии Бивол отказался от пояса WBC, который теперь принадлежит Дэвиду Бенавидесу.

— Благодаря двум феноменальным боям ваша фамилия часто встречается рядом с Бетербиевым. Вы хотите провести трилогию? Считаете ли, что она когда‑то состоится?

— Она вполне реальна. Я говорил, что хотел отбоксировать и закрыть этот вопрос. Но почему‑то реальной возможности не возникает, предложения, которое бы удовлетворило всю нашу команду. Речь идет не о моих профессиональных амбициях, а точнее бы сказал — личных. А именно холодный расчет команды. Пока я этого не вижу. Но возможности где‑то мелькают, они где‑то рядом. Просто нужно быть терпеливее в этом, — сказал Бивол в интервью «Матч ТВ».

— Бетербиеву 41 год.

— Ну это же не моя проблема. Мне 35, а будет 36 лет (в декабре).

— Бетербиев в недавнем интервью «Матч ТВ» не совсем лестно о вас высказался, заявив, что вы не сдержали свое слово.

— Про меня много кто нелестно высказывался. Если я буду обращать внимание на тех, кто что‑то про меня говорит, то у меня не останется времени в жизни на самого себя. Я стараюсь не обращать на это внимания. И Бенавидес много чего говорил. И Рамирес… Соперники часто про меня говорили разное, — сказал Бивол «Матч ТВ».